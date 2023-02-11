Смерть одной из самых выдающихся египетских правительниц окутана тайной. Сегодня исследователи спешат удивить мир сенсацией, но ничего из их заявлений на имеет 100% подтверждения.

Исторические источники утверждают, что Нефертити - это "главная супруга" древнеегипетского фараона XVIII династии Нового царства Эхнатона. Согласно разным историческим справкам, период правления попадает на 1351-1334 годы до н.э. Многие историки до сих пор с пеной у рта спорят о том, как умерла Нефертити. Рассказываем об интересных фактах из ее биографии, а также о шокирующих версиях ее кончины.

Как умерла Нефертити: официальная версия

Египтологи убеждены, что правительница ушла из жизни в 30-40 лет. Есть теория, что после смерти фараона Нефертити пришла ко власти, а местные жрецы были недовольны ее порядками. Они устроили заговор и убили царицу. Ее тело до сих пор не найдено, поэтому подтвердить или опровергнуть данную версию невозможно.

Нефертити умерла от болезни

В некоторых исторических справках есть сведения о том, что египетскую правительницу убила неизвестная болезнь. Источники утверждают, что в то время врачи не могли установить характер недуга и не могли с ним справиться. Якобы после смерти Нефертити была погребена в золоте в семейной усыпальнице, но потом ее разграбили, потому что знали о сокровищах, которыми усыпан ее саркофаг.

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Самые новые данные о смерти Нефертити

Археологи пришли к выводу, что захоронение царицы Нефертити находится в гробнице фараона Тутанхамона. В последние несколько десятков лет они активно работают на раскопках и по очереди делают сенсационные заявления о вероятной причине смерти Нефертити, однако данные не находят научного подтверждения.

Напомним, назван шокирующий секрет красоты Нефертити.

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