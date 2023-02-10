Нефертити - одна из самых известных египтянок. О ее красоте до сих пор говорят, исследуя методы ухода за собой и адаптируя их к современным реалиям.

Известная египетская правительница Нефертити была очень красивой, если верить историческим сводкам. Однако ее красота была адаптирована к тенденциям того времени. Например, египтологи утверждают, что у нее на теле были полностью сбриты все волосы. На голове она носила парик, а глаза выделяла темной штукатуркой, которая называлась "кохл".

Интересно, что кохл в Древнем Египте делали из темной свинцовой руды, что имеет ядовитое воздействие на организм. Это значит, что Нефертити каждый раз "убивала себя", наносив макияж.

Чтобы кожа Нефертити оставалась упругой и подтянутой, она регулярно принимала ванну с жасминовой водой, после чего натираться сандаловым и амбровым маслами.

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Главным секретом красоты Нефертити считается всегда правильно подобранный яркий и запоминающийся образ. Так, в ее гардеробе всегда была яркая полупрозрачная одежда, парики с цветными прядями, массивные аксессуары. Чтобы дополнить свой образ, известная египтянка носила украшения из серебра, бронзы, драгоценных камней, слоновой кости, керамики.

Напомним, историки раскрыли реальную причину смерти Клеопатры.

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