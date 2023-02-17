Некоторые участники игры покинули клуб, поскольку не хотят появляться на пропагандистском канале.

Легендарная игра "Что? Где? Когда?" - это многолетний проект, который развалился после начала полномасштабной войны в Украине. Дело в том, что из-за антивоенной позиции проект шоу покинули многие участники. Подробности показали в эфире телеканала FreeДом.

Например, участник игры Ровшан Аскеров, который еще в 2016 году выступил против вторжения России в Украину, покинул территорию страны-агрессора. До смены режима он не планирует возвращаться ни в РФ, ни в игру.

"Я не понимаю зачем нужно ложиться под этот кровавый режим. Чтобы выжить? Это довольно странно. Можно пропустить несколько лет, а потом вернуться, и быть в настоящей, живой передаче, и говорить о том, что, да, мы как-то противостояли этому режиму…" - сказал Аскеров.

За такую позицию Аскерову в России "шьют" уголовное дело о якобы "реабилитации нацизма".

Поддерживает его участник игры "Что? Где? Когда?" Илья Новиков. Он считает, что появляться в эфире главного российского канала - это цинично и недопустимо:

"Как объяснять моим украинским коллегам и друзьям то, а почему это я регулярно появляюсь в эфире российского Первого канала?"

А вот магистр игры Андрей Козлов, который, к слову, родом из украинского Мариуполя, такого мнения экс-коллег не разделяет. Он поддерживает войну и все зверства оккупантов.

"Я не считаю, что в игру "Что? Где? Когда?" могут играть только высокоморальные люди… Лично я не претендую на то, чтобы являться высокоморальным человеком", - сказал он в одном из своих интервью.

Еще один магистр игры Максим Поташов тоже оказался пособником убийц. Он регулярно выступает перед мобилизованными в учебном центре со словами:

"Сейчас никаких правил мировой политики не осталось. Но для того, чтобы отстаивать свои интересы, нужно быть сильным, и нужно демонстрировать эту силу".

После того, как многие участники покинули шоу "Что? Где? Когда?", оно пополнилось новыми никому неизвестными лицами. Теперь программа впервые за долгое время выходит в записи.

Напомним, Инстасамку внесли в базу "Миротворец".

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