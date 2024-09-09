Известный украинский певец признался, крутил ли роман с Тоней Матвиенко

Известный украинский певец Роман Скорпион и артистка Тоня Матвиенко недавно вместе появились в клипе на совместную песню, где играли влюбленную пару.
После этого в сети начали распространяться слухи о том, что их экранная любовь переросла в настоящую, несмотря на то, что Матвиенко замужем за Арсеном Мирзояном и воспитывает с ним дочь Нину.
Долгое время ни Тоня, ни Роман не комментировали эти слухи, однако сейчас певец решил высказаться по этому поводу.
Как сообщает ТСН, Скорпион резко отреагировал на молву о романе с Матвиенко. Он призвал общественность перестать обсуждать эту тему и дать им возможность на приватную жизнь.
"В социальных сетях сейчас активно обсуждают наше с Тоней Матвиенко. Особенно паблики, распространяющие информацию, якобы эксклюзив и детали, о которых мы сами даже не знаем. Вы знаете, мы с Тоней взрослые люди и разберемся со своей жизнью без ваших комментариев. Вам рекомендую заняться личной жизнью", — заявил артист.
Напомним, ранее Тоня Матвиенко рассказала об избраннике 25-летней дочери и ответила, когда будет свадьба.