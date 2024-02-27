Алексей Тритенко защищает Украину от оккупантов.

Украинский актер Алексей Тритенко, сыгравший в таких фильмах как "Черный ворон", "Я работаю на кладбище", Большая прогулка" и других, пополнил ряды ВСУ.

На своей странице в Instagram он рассказал, что последнее время сталкивается с не очень хорошим вниманием со стороны людей, что он носит военную форму.

По словам Тритенко, еще в начале полномасштабного вторжения он стал военнослужащим Украины, однако не афишировал этого в соцсетях.

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"Довожу до вашего сведения: военную форму я надел с началом полномасштабного вторжения, ниже добавляю приказ о моем привлечении в ряды ВСУ (конечно, это согласовано с командованием). И с тех пор с честью ношу форму и являюсь действующим военнослужащим Вооруженных сил Украины", - написал Тритенко.

Он добавил, что уже имеет звание младшего сержанта.

К слову, в своем блоге Тритенко неоднократно публиковал фото в военной форме, однако он не раскрывал подробностей. Можно лишь заметить, что он был в Буче, Ирпене и других городах, которые пострадали из-за российской агрессии.

Напомним, ранее известный украинский ведущий получил повестку. Сейчас Орест Дрималовский проходит обучение, а затем отправится на фронт.

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