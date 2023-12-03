Его машину занесло в сугроб после столкновения.

Российский рэпер родом из Украины Баста на днях попал в жесткое дорожно-транспортное происшествие в Санкт-Петербурге. Он на своем авто Maybach столкнулся с водителем Kia.

В результате столкновения автомобиль Басты занесло в сугроб, однако ни он, ни другой водитель не пострадали.

Стоит отметить, что Василий Вакуленко (настоящая фамилия рэпера, - УНИАН) сидел на заднем сидении Maybach во время аварии на Южной Дороге. Это и спасло ему жизнь.

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Также российские СМИ сообщают, что после ДТП он пошёл в сторону ресторана, а затем уехал на другом автомобиле.

Всё случилось сразу же после концерта - примерно в 22:30. Тогда артист покидал "Газпром Арену" после своего питерского выступления на 64 тысячи человек.

Что известно о Басте

Баста родился и вырос в Украине. Здесь он давал многочисленные концерты и собирал аншлаги. Но этого ему оказалось мало. Артист подался в Россию. В стране-агрессора он не только выступал, но и был судьей талант-шоу.

О полномасштабном российском вторжении он молчит. Однако после 2014 года он несколько раз ездил в незаконно аннексированный Крым.

В 2021 году он приезжал в Украину, где в одном из ресторанов произошел инцидент между посетителем и его охраной. В 2022 году у Басты должен был быть концерт в нашей стране, однако активисты его сорвали.

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