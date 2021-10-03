Сергей Соседов хочет поставить точку в вопросах о Примадонне.

Российский музыкальный критик Сергей Соседов на одном из телеканалов заявил, что певица Алла Пугачева уже никому не интересна. Если ранее она покорила зрителей тем, что пела без фонограммы, то сейчас ни ее личная жизнь, ни творчество не вызывают интереса.

Также Соседов отметил, что ему надоело в каждом интервью обсуждать Примадонну. Он хочет раз и навсегда поставить точку в обсуждениях певицы.

По словам Соседова, сейчас он все время посвящает работе над собственным проектом. А вот пиариться на обсуждениях звезд он не хочет.

Читайте такжеНа шоу "Співають всі" выступил участник с голосом Владимира ЗеленскогоНапомним, ранее музыкальный критик сказал, что Алла Пугачева выглядит несчастной в браке с российским юмористом Максимом Галкиным, с которым у нее к тому же двое детей от суррогатной матери.

"А мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву - я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную… Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается", - сказал критик.

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Автор: Диана Могилевич