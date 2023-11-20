Певица нашла свою любовь / instagram.com/thejerryheil

Украинская певица Jerry Heil впервые призналась, что больше не одинока. В своем Telegram-канале она опубликовала фото с молодым человеком и призналась ему в любви.

"Год. Я люблю тебя", - написала артистка. 

Стоит отметить, что полностью рассмотреть лицо мужчины - невозможно. На одной фотографии он стоит за Яной и целует ее в голову. На втором снимке видно только часть его лица и лица певицы. 

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Интересно, что знаменитость не назвала имени своего избранника. Несмотря на это поклонники очень рады за Яну. 

Яна со своим избранником / фото t.me/jerryheil

Как отреагировали фолловеры

  • "Вау, это сейчас было максимально неожиданно"
  • "Счастья вам"
  • "Вот это сюрприз"
  • "На самом деле, это очень мило"
  • "Блин, какая крутая новость"
  • "Я очень за вас рада. Пусть все будет хорошо"
Певица призналась в любви своему бойфренду / фото t.me/jerryheil

Отметим, 28-летняя Jerry Heil долго скрывала, что у нее есть отношения. В каждом интервью девушка говорила, что пока не встретила свою любовь. Более того, певица утверждала, что она еще девственница. 

Напомним, неадекватный россиянин угрожает певице Jerry Heil.

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