Украинская певица Jerry Heil впервые призналась, что больше не одинока. В своем Telegram-канале она опубликовала фото с молодым человеком и призналась ему в любви.
"Год. Я люблю тебя", - написала артистка.
Стоит отметить, что полностью рассмотреть лицо мужчины - невозможно. На одной фотографии он стоит за Яной и целует ее в голову. На втором снимке видно только часть его лица и лица певицы.
Интересно, что знаменитость не назвала имени своего избранника. Несмотря на это поклонники очень рады за Яну.
Как отреагировали фолловеры
- "Вау, это сейчас было максимально неожиданно"
- "Счастья вам"
- "Вот это сюрприз"
- "На самом деле, это очень мило"
- "Блин, какая крутая новость"
- "Я очень за вас рада. Пусть все будет хорошо"
Отметим, 28-летняя Jerry Heil долго скрывала, что у нее есть отношения. В каждом интервью девушка говорила, что пока не встретила свою любовь. Более того, певица утверждала, что она еще девственница.
Напомним, неадекватный россиянин угрожает певице Jerry Heil.