Наконец-то Jerry Heil нашла свою любовь.

Украинская певица Jerry Heil впервые призналась, что больше не одинока. В своем Telegram-канале она опубликовала фото с молодым человеком и призналась ему в любви.

"Год. Я люблю тебя", - написала артистка.

Стоит отметить, что полностью рассмотреть лицо мужчины - невозможно. На одной фотографии он стоит за Яной и целует ее в голову. На втором снимке видно только часть его лица и лица певицы.

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Интересно, что знаменитость не назвала имени своего избранника. Несмотря на это поклонники очень рады за Яну.

Как отреагировали фолловеры

"Вау, это сейчас было максимально неожиданно"

"Счастья вам"

"Вот это сюрприз"

"На самом деле, это очень мило"

"Блин, какая крутая новость"

"Я очень за вас рада. Пусть все будет хорошо"

Отметим, 28-летняя Jerry Heil долго скрывала, что у нее есть отношения. В каждом интервью девушка говорила, что пока не встретила свою любовь. Более того, певица утверждала, что она еще девственница.

Напомним, неадекватный россиянин угрожает певице Jerry Heil.

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