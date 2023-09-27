Мужчина терроризирует артистку еще с 2022 года.

Украинская певица Jerry Heil рассказала о своем неадекватном фанате из РФ. Мужчина не дает ей спокойно жить еще с 2022 года, а сейчас же он начал ей угрожать.

Так, Jerry Heil рассказала, что недавно актер Тарас Цымбалюк заметил подозрительную активность на ее странице в Instagram. Как оказалось, неадекватный россиянин "натравил" на профиль певицы ботов, чтобы агрегатор это заметил и заблокировал ее аккаунт.

Также Jerry Heil показала переписку с мужчиной. Он угрожал, что будет каждый день "что-то делать", чтобы заставить певицу удалить определенные посты в Instagram. Артистка отметила, что это тот мужчина, который когда-то пришел на фан-встречу во Львове.

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По словам певицы, она не боится неадеквата. Она отметила, что беспокоится лишь из-за того, что россиянин пытается навредить не только ей, но и ее друзьям.

"Даже если он снесет мои страницы - мне все равно. У меня всегда есть моя музыка и вы ее всегда сможете найти. Меня лишь волнует, что он протягивает свои липкие русские пальцы в сторону моих близких, и пытается расшатать страницы моих друзей-музыкантов, забрасывает ботами телеграм-страницы моей команды", - добавила певица.

Что известно о неадекватном фанате Jerry Heil

Напомним, впервые о фане, который превратился в преследователя, певица рассказывала в 2022 году. Мужчина приехал из РФ на ее концерт во Львове. Он назвался Иваном.

Мужчина пишет певице отвратительные сообщения. Она обращалась в полицию, но ей не помогли. Jerry Heil недавно показала, что ей пишет неадекват.

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