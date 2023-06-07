У нее инфаркт головного мозга.

Российской актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной стало еще хуже. Ранее сообщалось, что ее разбил инсульт, а теперь появилась информация о том, что у нее отказывает сердце. Помимо этого, у актрисы инфаркт головного мозга.

"Актриса ещё месяц назад жаловалась на сильную головную боль и неконтролируемые подергивания мышц рук и ног, а следом появились сокращения мышц на лице. К врачам она обратилась лишь спустя некоторое время. В частной клинике ей провели обследование и поставили предварительный диагноз. Позже вызвали скорую и отправили на МРТ. Уже в больнице инфаркт головного мозга подтвердился", - сообщают российские Telegram-каналы.

После этого состояние Федосеевой-Шукшиной лишь ухудшилось. Актрисе требуется серьезное лечение из-за проблем с сердцем.

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"Ей установили временный кардиостимулятор. Но его недостаточно для функционирования мышцы. Медики приняли решение в ближайшее время установить ей постоянный электрокардиостимулятор, который приведёт в норму работу сердечного клапана. Чтобы предотвратить другие острые нарушения в системе кровообращения... Актриса до сих пор находится в тяжёлом состоянии, ее сознание сильно угнетено", - добавили росСМИ.

Что Федосеева-Шукшина говорила о полномасштабной войне

Российская актриса не комментировала начало полномасштабной войны РФ против Украины и воздерживалась от комментариев. Однако в декабре 2022 году Федосеева-Шукшина заявила российским СМИ, что была на отдыхе в Египте и говорила с украинцами. Актриса утверждала, что они перед ней "извинились".

"Они сказали: "Извините, это не мы развязали конфликт с Россией, это американцы". Очень трогательно, я ведь ничего про политику не спрашивала. Море и солнце одинаково щедры ко всем. Нам бы поучиться у природы быть добрее друг к другу", - утверждала Федосеева-Шукшина.

Состояние Федосеевой-Шукшиной - что известно

Несколько дней назад стало известно, что российскую актрису разбил инсульт. Она попала в реанимацию. Однако тогда ее дочь заявляла, что Федосеева-Шукшина не в критическом состоянии.

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