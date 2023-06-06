Известная актриса попала в реанимацию.

Известная российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина попала в реанимацию. РосСМИ сообщают, что женщину разбил инсульт. Врачи выявили у ее острое нарушение мозгового кровообращения. Она находится в сознании, однако врачи оценивают ее состояние как критическое.

Дочь актрисы Ольга заявила прессе, что ситуация не такая критическая и не стоит нагнетать. Она верит, что ее мать в ближайшее время поправится и сможет появиться на публике. Госпитализацию Ольга назвала "плановым обследованием".

"Находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебных учреждений", - прокомментировала Ольга.

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Что Лидия Федосеева-Шукшина говорила о войне

В прессе нет упоминания о том, какую позицию она заняла - поддержала кровожадную войну или выступила против кремлевской политики. В последнее время она не очень часто появляется на публике, не дает комментариев, не ведет социальные сети.

Отметим, наибольшую известность Федосеевой-Шукшиной принесли фильмы "Калина красная", "Они сражались за Родину", "Хождение по мукам" и "Двенадцать стульев". Кроме того, она была героиней мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Напомним, звезда мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки" срочно госпитализирована.

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