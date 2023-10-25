Беспалов рассказал о личной жизни Салема.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов обратил внимание на афишу предстоящей конференции под названием Women's Day, где одним из ораторов заявлен шоумен и военный ВСУ Даниэль Салем.

В афише говорится о том, что главная аудитория этой конференции - современные женщины, которые хотят обрести гармонию в жизни и бизнесе, достичь успеха, зарядиться энергией, а также больше зарабатывать денег. Не обошли стороной и семейные ценности.

Последний пункт и вызвал недопонимание у Беспалова. Он предположил, что если говорить о семейных ценностях будет Салем, то что он может рассказать, если сам долгое время изменял своей супруге.

"Даниэль Салем "по-черному" изменял своей жене. У меня завален директ историями девушек из разных уголком Украины. Они в подробностях рассказывали, как к ним в достаточно агрессивной и навязчивой форме подкатывал Салем, учитывая то, что он находился в браке. Поэтому странное позиционирование. Я не понимаю на кого расчитана эта солянка (спикеры конференции, - УНИАН)", - говорит Беспалов.

Напомним, в июле 2023 года стало известно о том, что Даниэль Салем разводится с женой после 17 лет брака. Он сказал, что они с женой Марией еще до 24 февраля 2022 года задумывались о расторжении брака и даже подавали документы, но потом бракоразводный процесс был поставлен на паузу. Причина развода - ревность с обеих сторон.

Вас также могут заинтересовать новости: