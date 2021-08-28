Женя Гончаренко считает, что у любви нет пола.

Пострадавший от рук сотрудника УГО танцор из шоу-балета певицы Нади Дорофеевой дал честный ответ на провокационный вопрос. Женя Гончаренко рассказал о своей сексуальной ориентации.

Об этом парень сообщил в своих сторис в Instagram.

По словам Гончаренко, его часто спрашивают о сексуальной ориентации. Видимо, это связано с его неординарными образами, а также с тем, что в день избиения он с друзьями посещал гей-клуб.

Танцор заявил, что он не гей, и считает, что у любви нет пола.

"Я за любовь и любое ее проявление. Хочу отдаться этому чувству полностью. Неважно с кем, где и когда", - рассказал Женя.

Избиение Жени Гончаренко

1 августа во время конфликта 28-летний майор Управления государственной охраны ударил кулаком по голове 22-летнего участника шоу-балета. Последний от удара упал на землю, его госпитализировали. Нападавший скрылся с места происшествия.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.

3 августа подозреваемого сотрудника УГО взяли под стражу, а на следующий день стало известно о его увольнении из рядов госохраны.

Сам танцор 16 дней находился в медикаментозной коме в связи с полученными травмами. Вышел он из нее 16 августа.

Автор: Анастасия Горбачева