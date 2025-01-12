Мужчина порадовал поклонников семейным контентом.

Популярный украинский певец Ivan Navi, настоящее имя которого Иван Сяркевич, впервые за долгое время показал годовалого сына Дария.

В своем Instagram артист опубликовал новое фото с первенцем. Мальчик сел на плечи звездному отцу и улыбался на камеру.

Для кадра Иван выбрал черную футболку, а малыша одел в белый свитер и синие джинсы.

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"Спасибо Богу и своей жене за прекрасного сыночка. Дарчик, папа тебя очень любит", - подписал кадр с сыном певец.

Реакция подписчиков

Поклонники исполнителя засыпали комплиментами его и сыночка:

"Какие же вы милые"

"Красивые казаки"

"Такой красавчик!"

"Какой же красивый мальчик у папы на плечах сидит! Очень похож на отца"

"Замечательные! Счастья вашей семье".

К слову, Иван состоит в браке со стоматологом Романией. Они знакомы более семи лет. В 2023 году у пары родился сын Дарий.

Напомним, ранее лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец показал встречу с детьми, которые вернулись из-за границы. 14-летняя Анастасия и 5-летний Лукьян позировали на камеру со звездным отцом и весело проводили время вместе.

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