Модель позаигровала с Карли Кросс на одном из мероприятий.

Российская супермодель Ирина Шейк, которую уже давно заподозрили в романе с рэпером Канье Уэстом, решила немного позаигровать с американской супермоделью Карли Кросс.

Девушка на одном из мероприятий шлепнула свою коллегу по цеху по попке. В кадре Ирина предстала в длинном платье небесного оттенка и в босоножках на высоком каблуке. А Карли позировала в белом макси-платье с оголенной спинкой.

В момент, когда Шейк игриво шлепнула Карли по ягодице, та рассмеялась. Таким снимком Ирина поздравила свою подругу с 29-летием, которое она отмечала 3 августа.

Кто такая Ирина Шейк:

Ирина Шейк — российская супермодель и актриса. Она является первой моделью из РФ, появившейся на обложке Sports Illustrated.

В рангах сайта models.com Ирина Шейк значится в списке самых сексуальных моделей и икон индустрии.

В декабре 2016 года впервые приняла участие в показе нижнего белья Victoria’s Secret Fashion Show 2016 в Париже.

Автор: Диана Могилевич