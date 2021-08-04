Российская супермодель Ирина Шейк, которую уже давно заподозрили в романе с рэпером Канье Уэстом, решила немного позаигровать с американской супермоделью Карли Кросс.
Девушка на одном из мероприятий шлепнула свою коллегу по цеху по попке. В кадре Ирина предстала в длинном платье небесного оттенка и в босоножках на высоком каблуке. А Карли позировала в белом макси-платье с оголенной спинкой.
В момент, когда Шейк игриво шлепнула Карли по ягодице, та рассмеялась. Таким снимком Ирина поздравила свою подругу с 29-летием, которое она отмечала 3 августа.
Кто такая Ирина Шейк:
Ирина Шейк — российская супермодель и актриса. Она является первой моделью из РФ, появившейся на обложке Sports Illustrated.
В рангах сайта models.com Ирина Шейк значится в списке самых сексуальных моделей и икон индустрии.
В декабре 2016 года впервые приняла участие в показе нижнего белья Victoria’s Secret Fashion Show 2016 в Париже.