Певица показала, как выглядит без фильтров.

53-летняя певица Ирина Билык ошарашила фанов. Звезда показала фото, на котором она позировала без макияжа и демонстрировала новую прическу.

"А скажите-ка мне. Влияет ли прическа женщины на ее настроение и характер?" - спрашивала у фанов артистка.

Певице немного "освежили" внешний вид. Билык подстригли, ей сделали удлиненную челку и "голливудские" локоны. Звезда отправилась в салон красоты без макияжа, а на фото она позировала без фильтров.

Видео дня

Снимок приятно поразил сеть. Поклонники пишут, что Билык отлично выглядит и может себе позволить такие "честные" фото, ведь ей нечего стесняться. Также комментаторы отметили:

"Ира, какая ты красивая без макияжа!"

"Вы непревзойденная"

"Ты просто огонь"

"Это вы? Ого, красавица!"

"Без мейка выглядите красивее, чем с ним. Более живая и естественная".

Ирина Билык показалась без фильтров - фото

Напомним, недавно Билык намекнула на свадьбу с Дмитрием Коляденко. А после этого она показала поцелуи с хореографом, что еще больше заинтриговало пользователей сети.

Вас также могут заинтересовать новости: