Звезды не скрывают свои нежные отношения.

Певица Ирина Билык и хореограф Дмитрий Коляденко не прекращают интриговать фанов. На фоне слухов о воссоединении и свадьбе пара публично слилась в поцелуе.

Так, Билык показала видео, на котором она встречает Коляденко с шампанским. При этом она не скрывает, что рада его видеть. Певица и хореограф сразу поцеловались в губы.

Они как будто не могли остановиться. Билык не отходила от Коляденко и еще дважды его поцеловала. При этом певица оставила в описании к видео вопрос к своим фанам:

"Как вы считаете, кто первый должен целовать, женщина мужчину или мужчина женщину?".

В комментариях пользователи сразу же начали отвечать. Они также отметили, что очень рады видеть певицу и хореографа вместе. Юзеры пишут:

"Какая разница кто первый, главное, чтобы в удовольствие"

"Все детство говорила, что под конец эта парочка сойдется. Не было ни одного шоу, чтобы Коляденко об Ирине не вспомнил"

"Какие вы классные!"

"Я так и не поняла, они вместе, поженились?"

"Счастья вам, будьте всегда вместе, такая красивая пара!".

Билык и Коляденко слились в поцелуе - видео

Отношения Билык и Коляденко - что известно

Роман певицы и хореографа был довольно громким. Они встречались с 2003 по 2006 годы, Коляденко несколько раз делал Билык предложение, но свадьбу они так и не сыграли. После расставания шоумен говорил, что певица его сильно обидела.

Впрочем, в 2022 году Коляденко и Билык снова проводить время вместе. Они часто снимают видео, делают совместные фото. А недавно певица и вовсе намекнула, что вышла за артиста замуж.

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