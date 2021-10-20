Злата Огневич была в шоке от правды и призналась, что не сможет простить измену.

Украинская певица и главная участница шоу "Холостячка-2" Злата Огневич узнала, честны ли с ней претенденты на ее сердце. Мужчин проверили на полиграфе, результаты были шокирующими.

Анонс к новому выпуску шоу "Холостячка-2" Огневич показала в Stories на своей странице в Instagram.

Судя по реакции певицы, результаты проверки на полиграфе ей не понравились. Участникам проекта задавали провокационные вопросы. Оказалось, среди претендентов на сердце Огневич есть "женатики", любители групповых ласк и даже те, у кого уже был интим на проекте.

Огневич сильно удивила новая информация. Она отметила, что не простит измену и вскрывшиеся факты полностью поменяют ее отношение к некоторым участникам "Холостячки-2".

Читайте также"В финале - стриптиз": Злату Огневич жестко раскритиковали за "будуарный" танецВскрывшиеся факты удивили даже самих мужчин. Оказалось, некоторые участники скрывали правду о себе, обманывая Огневич и своих конкурентов. Кто именно оказался "женатиком" и у кого был интим - покажут в новом выпуске проекта.

Напомним, в пятом выпуске "Холостячки-2" один из участников со скандалом покинул шоу. "Я вижу твою страсть к работе. И я бы не хотела тебя попросить пожертвовать ею ради меня. Поэтому я с тобой прощаюсь", - сказала Огневич претенденту на свое сердце.

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Автор: Виолетта Орлова