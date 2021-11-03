Напомним, недавно танцовщица публично поссорилась с участником "Танцев со звездами" MELOVIN.

Украинский хореограф Илона Гвоздева не боится потерять работу на телевидении из-за своих резких высказываний в адрес участников шоу "Танцы со звездами".

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Читайте такжеMELOVIN поразил сеть признанием: "Люблю""Вчера мне задали вопрос, не боюсь ли я потерять работу на ТВ и место в шоу-бизнесе из-за своих свободных взглядов и высказываний? Кроме болезни и смерти близких, не боюсь ничего", – заявила артистка.

Гвоздева заявила, что никогда не считала себя большой звездой и не болела звездной болезнью, но считает себя профессиональной танцовщицей с огромным опытом работы на ТВ.

"Всегда говорю правду, даже если горько, и всегда готова услышать правду в ответ", - отметила Илона.

Конфликт между Гвоздевой и MELOVIN

Все началось с того, что Гвоздеву пригласили четвертой судьей в шоу "Танцы со звездами". Тогда она раскритиковала партнершу MELOVIN Лизу Русину, назвав ее недостаточно универсальной.

Затем был словесный баттл в соцсетях, после чего певец, его партнерша и Гвоздева станцевали в трио на шоу. Казалось, вот оно, примирение. Но нет: позже последовали взаимные претензии: Гвоздева писала, что пара пропускала тренировки и несерьезно к ним относилась. А Мел заявил, что Илона "пробила дно человечности".

Позже Илона обрадовалась вылету пары Мела и Лизи Русиной из шоу "Танцы со звездами".

Автор: Виолетта Орлова