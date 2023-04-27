Украинский актер театра и кино выложил в своем профиле видео с дочерью, использовав в качестве фоновой музыки композицию азербайджанской русскоязычной рэп-группы.

Актер театра и кино Дмитрий Ступка выложил видео со своей дочерью в честь дня рождения малышки. В качестве фоновой музыки он выбрал композицию азербайджанской русскоязычной рэп-группы "Каспийский груз".

Стоит отметить, что с 2017 года музыкантам запрещен въезд в Украину из-за концертов на территории временно оккупированного Крыма. Комментаторы взбунтовались, услышав песню на русском языке.

Реакция соцсетей

"Как можно такой красивый праздник испортить р*шистской песней?"

"Скоро Ступка станет фамилией, которую будут связывать только со скандалами. Мало песен на свете, что вы выбрали группу, которой запрещен въезд в Украину? И не за русский язык, а за выступления в оккупированном Крыму. Знаете, чем умный человек отличается от глупого? Умением признавать и исправлять ошибки"

"Зачем эта песня? Другой музыки не было?"

Дмитрий Ступка попытался оправдаться и написал:

Видео дня

"Да что вы прицепились к песням? Как говорится, на вкус и цвет… Эта группа не является русской. А если вы думаете, что из-за войны исчезнет русский язык, то вы ошибаетесь. Многие наши воины и защитники говорят на русском языке. И что теперь? Их теперь за это не уважать?"

После этого некоторые комментарии под видео с дочерью Дмитрия Ступки были удалены.

Напомним, Ступку раскритиковали за кураж с девушкой в США, он всех послал.

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