Дмитрий показал видео, как катался с девушкой по ночному городу и получил порцию хейта.

Украинский актер Дмитрий Ступка показал видео, на котором катается с девушкой на машине по ночному городу в США. Он сидел за рулем кабриолета, а девушка показала только свои ноги с блестящими туфлями.

Пользователи сети раскритиковали поведение Ступки и то, что он был на кураже с девушкой в то время, как российская армия бомбит его родную Украину.

Кто-то написал, что он едет волонтерить в Бахмут, а кто-то призвал его ехать на фронт и защищать родину.

Видео дня

Реакция сети на видео Дмитрия Ступки

"Быстро домой на фронт, гн*да"

"Что за лопоухий?"

"Какая ты свинья"

"Дедушка бы тобой гордился. О военном учете тех, кто за границей, слышал?"

Дмитрий не растерялся и ответил на такую порцию хейта. В комментариях он прямо послал людей, критикующих его. И добавил, что уехал из Украины 8 сентября 2021 года.

"Никто никуда не убегал. Не пишите ерунду", - написал Ступка.

Напомним, ранее Дмитрий Ступка рассказал, почему во время войны в Украине находится за границей. Он заявил, что участвует в благотворительных концертах в США.

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