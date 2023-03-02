Семья Григория Решетника является примером для многих.

Известный телеведущий Григорий Решетник, брак которого многие считают идеальным, вместе со своей женой Кристиной дал интервью и опроверг данную информацию. Ведущий "Холостяка" сказал, что у них, как и у всех людей, есть ссоры и конфликты. Гриша очень болезненно переживать новости о расставании звездных пар, поэтому изо всех сил пытается сохранить семью.

"Война - это безумное испытание. У нас иногда тоже бывают моменты, когда эмоционально сложно, накипаем, мы переходим на повышенные тона, можем выяснять отношения. Но потом успокаиваемся, всем сейчас сложно", - сказал Решетник в программе "Неймовірна правда про зірок".

Кристина добавила, что в социальных сетях у них все же идеальная семья, поскольку она не считает уместным демонстрировать какой-то негатив в блоге.

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"Инстаграм - это какие-то отрывки, рабочие моменты. В момент, когда мы ссоримся, я же не буду снимать и рассказывать", - прокомментировала Кристина Решетник.

Знаменитые супруги рассказали, что не уехали за границу, чтобы им не приходилось надолго расставаться.

"После года войны в Украине под ракетами, сиренами, без света, на высоком этаже, с тремя детьми, нам уже ничего не страшно", - резюмировала Кристина Решетник.

Напомним, Решетник рассказал, кто станет новым "Холостяком".

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