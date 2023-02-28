Организаторы конкурса отказали ей в участии.

Участница 12 сезона шоу "Холостяк" Саша Мудрая рассказала, что в 21 год проходила кастинг на конкурс красоты "Мисс Украина", однако девушку не взяли. По словам Саши, на это могло быть две причины.

Во-первых, как сказала Мудрая в интервью Алине Доротюк, организаторы конкурса сказали ей выбирать - или участие, или отношения. На тот момент у нее был любимый человек, и она не хотела с ним расставаться из-за "Мисс Украина".

Во-вторых, девушка думает, что на отказ могла повлиять и ее фигура.

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"Я была "пирожком" с боками, руки были такие. Тогда нужно было быть худенькой. Может, это была также одна из причин. Мне сказали, что надо ходить на бокс. Когда занимаешься боксом, женское тело максимально теряет лишнее".

Участницы "Холостяка" проходят кастинг на "Мисс Украина"

Модель Анна Неплях, которая боролась за сердце пилота Макса Михайлюка, после шоу пошла на "Мисс Украина Вселенная". Интересно, что девушке таки удалось победить. Она получила корону в 2021 году.

Победительница 12 сезона проекта Катя Лозовицкая также планирует принять участие в конкурсе. Еще на шоу "Холостяк" ее отец говорил о том, что девушка долго не могла определиться, куда ей идти - на реалити или на конкурс красоты.

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