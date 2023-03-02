Бизнесмен показал в своем блоге небольшой "фильм" о знакомстве с девушкой на Бали.

Как известно, герой 12-го сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский после финала не смог построить отношения с победительницей Катей Лозовицкой. Пара рассталась из-за того, что, по словам Кати, Алекс требовал внимание к себе, и не давал ничего взамен.

Топольский в своем Instagram-блоге дал понять, что он открыт к отношениям. Так, он опубликовал небольшой "фильм" о знакомстве с девушкой в одном из кафе на Бали. Мужчина рассказал, что пришел выпить кофе и поработать с ноутбуком, однако когда увидел очень красивую незнакомку за соседним столиком, мысли о работе отступили на второй план, ведь он думал, как бы привлечь внимание красотки. "Холостяк" решил передать ей через официанта записку и десерт.

Как показал Алекс в своем блоге, девушка ответила на его романтическое послание с предложением познакомиться, однако что именно она написала - неизвестно.

Видео дня

Впрочем, такой фильм о любви Топольского понравился не всем. В соцсетях его раскритиковали.

Реакция соцсетей

"Плачу со смеху!"

"Лютый кринж"

"Такие вещи меня веселят ровно настолько, чтобы во время депрессии немного похвалить себя за адекватность"

"Холостяк продолжается"

"Дайте ему срочно "Оскар"

Напомним, после 14 февраля Алекс Топольский показал фото с девушкой, однако ее лица не раскрывал. Тогда у поклонников сложилось впечатление, что он состоит в отношениях, однако после этого больше свою личную жизнь бизнесмен не комментировал.

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