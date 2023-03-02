Как известно, герой 12-го сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский после финала не смог построить отношения с победительницей Катей Лозовицкой. Пара рассталась из-за того, что, по словам Кати, Алекс требовал внимание к себе, и не давал ничего взамен.
Топольский в своем Instagram-блоге дал понять, что он открыт к отношениям. Так, он опубликовал небольшой "фильм" о знакомстве с девушкой в одном из кафе на Бали. Мужчина рассказал, что пришел выпить кофе и поработать с ноутбуком, однако когда увидел очень красивую незнакомку за соседним столиком, мысли о работе отступили на второй план, ведь он думал, как бы привлечь внимание красотки. "Холостяк" решил передать ей через официанта записку и десерт.
Как показал Алекс в своем блоге, девушка ответила на его романтическое послание с предложением познакомиться, однако что именно она написала - неизвестно.
Впрочем, такой фильм о любви Топольского понравился не всем. В соцсетях его раскритиковали.
Реакция соцсетей
- "Плачу со смеху!"
- "Лютый кринж"
- "Такие вещи меня веселят ровно настолько, чтобы во время депрессии немного похвалить себя за адекватность"
- "Холостяк продолжается"
- "Дайте ему срочно "Оскар"
Напомним, после 14 февраля Алекс Топольский показал фото с девушкой, однако ее лица не раскрывал. Тогда у поклонников сложилось впечатление, что он состоит в отношениях, однако после этого больше свою личную жизнь бизнесмен не комментировал.