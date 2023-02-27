Зал был переполнен зрителями с украинскими флагами.

Украинская группа "Антитела" во главе с Тарасом Тополей отправилась в тур по Европе. Накануне музыканты выступили в Лондоне. Там они пели как старые и хорошо известные хиты, так и новую композицию о несокрушимом городе в Донецкой области - "Фортеця Бахмут".

Фанаты в соцсетях пишут, что выступление прошло в очень теплой атмосфере. Сами "Антитела" поблагодарили британцев за поддержку и помощь Украине.

"Спасибо за поддержку, Лондон. До скорой встречи!" - написал в Instagram Тарас Тополя.

Видео дня

Отметим, что на кадрах, записанных во время концерта, можно увидеть, что в зале очень много украинских флагов. Практически каждую песню музыкальной группы зал подпевал.

Композицию Скрябина, которую "Антитела" исполняют в его честь на каждом концерте, слушатели встретили бурными овациями. Перед этим Тополя со сцены сказал несколько теплых слов фанатам.

"Фортеця Бахмут": история создания

Недавно украинская группа "Антитела", члены которой служили в составе ВСУ на Харьковском направлении, выпустила мощную песню о городе, который россияне пытаются захватить еще с весны 2022 года. Композиция получила название "Фортеця Бахмут".

Прямо на боевых позициях артисты сняли чувственный клип, в котором показали, как посылают захватчикам снаряды со строчками из песни, пытаясь их в прямом смысле убить украинским словом.

Как признался Тарас Тополя, клип три дня снимали на позициях, которые простреливались захватчиками. Осложняло ситуацию то, что на улице была минусовая температура.

Напомним, названы 10 щемящих песен, от которых рвется сердце.

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