Поклонники заинтригованы этим фото.

Ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник неожиданно для всех показался с маленьким ребенком на руках. Он позировал возле новогодней ёлки и вместе с малышкой улыбался на камеру.

Такой снимок он подписал достаточно неоднозначно. Крошечную девочку он назвал "лапочкой дочкой", что сразу же спровоцировало слухи о том, что Решетник с супругой Кристиной мог удочерить ребенка.

Однако, как оказалось, это не его дочь, а племянница. На следующем фото уже видно, что к семье Решетник приехали гости, среди которых и дети.

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"Пять сынишек и лапочка дочка. Племянница и племянники в гости приехали. Братья и сестричка", - подписал кадр Григорий.

Стоит отметить, что ведущий воспитывает троих сыновей - 10-летнего Ивана, 6-летнего Дмитрия и двухлетнего Александра. Известно, что они с супругой мечтают об ещеодном ребенке - девочке.

Напомним, ранее Григорий Решетник ответил, почему не выехал в начале войны.

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