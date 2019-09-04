Григорий Лепс перенес две операции на голосовых связках

Певец не исключает, что ему может понадобиться третья операция.

Российский артист Григорий Лепс, которого называют любимым певцом Путина, перенес две операции на голосовых связках.

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Как сообщает "СтарХит", сейчас певец проходит реабилитацию. При этом, артист не очень доволен своим вокалом, но надеется, что с течением времени все придет в норму.

"Седьмого мая в Париже я сделал операцию на связках под общим наркозом. Это было уже просто необходимо. А 8 июля пришлось делать еще одну. У многих на восстановление уходит год-два, а я начал петь уже через несколько недель. Голос слушается, но это не тот уровень, который я хотел бы. Все равно придется подождать. Не исключаю, что нужно будет еще раз ложиться под нож хирурга", — рассказал 57-летний артист.

После полного восстановления Григорий Лепс споет с Полиной Гагариной. Он признался, что в его планах был также дуэт с Примадонной. Но пока ему не удалось осуществить задуманное — Алле Борисовне не понравился выбранный им репертуар.