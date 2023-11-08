Вы даже не догадывались об этом.

Российский певец, поддержавший войну в Украине, Григорий Лепс удивил неожиданным признанием - у него есть сын, который родился вне брака.

В интервью с пропагандистами на недавнем концерте в Кремле Лепс рассказал, что не общается с незаконнорожденным сыном, потому что тот уже взрослый мужчина со своей семьей.

Также артист добавил, что практически у всех знаменитостей есть незаконнорожденные дети, но не все готовы признаться в этом.

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Отметим, почти два года назад 61-летний Григорий Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. В браке Григория и Анны родились трое детей: дочери Ева и Николь и сын Иван. У Лепса также есть старшая дочь Инга от первого брака Григория со Светланой Дубинской.

Позиция Лепса по войне в Украине

Артист с первых дней полномасштабного российского вторжения поддерживает преступный режим Кремля. Более того, он пообещал оккупантам выплачивать по миллиону гривень за каждый подбитый танк Leopard. Одному из них артист уже выплатил "вознаграждение".

Однако недавно в аккаунте Лепса на Spotify появился призыв остановить войну. Как оказалось, его аккаунт взломали. Авторы обещают всем пропутинским певцам ставить на аватарку изображение певца Clonnex из Львова с надписью "Stop war in Ukraine".

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