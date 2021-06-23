Волошину угрожают после скандала с девочкой, у которой он отобрал ранее подаренный телефон.

Украинский блогер Александр Волошин создал в TikTok новую страничку и записал там коротенький ролик о том, что сейчас ему приходится скрываться из-за угроз его недоброжелателей.

После скандала с девочкой, у которой он отобрал ранее подаренный IPhone, ему начали поступать угрозы.

"Очень обидным для меня является то, что не разобравшись во всей ситуации, меня начал поносить весь интернет, все соцсети удалили. И самое страшное то, что сейчас я скрываюсь. Сейчас я перемещаюсь с одного места в другое, потому что каждую минуту мне сыпятся угрозы на телефон. Мне стучали в двери, консьержки спрашивали номер моей квартиры, приходили на парковку, искали мою машину, и все это происходит по понятным причинам. Но для меня непонятно почему люди не разобравшись уже готовы убивать, уже готовы причинять тебе физический ущерб. Я понимаю, когда вы хейтите. Я понимаю, когда вы недовольны. Я все в принципе понимаю, но не понимаю за что в данной ситуации люди готовы тебя лишить жизни. Сейчас я скрываюсь максимально. До момента, пока не опубликую видео, в котором покажу и расскажу всю правду", - сказал Волошин.

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Автор: Диана Могилевич