Король Великобритании Чарльз III провел церемонию посвящения 14 марта.

Гитарист британской группы "Queen" Брайан Мэй получил титул рыцаря Ордена Британской империи от короля Чарльза III. Церемония состоялось 14 марта в Букингемском дворце. Снимки оттуда появилась на официальном сайте королевской семьи.

Мэй уже прокомментировал свой титул в Instagram-блоге, однако высказался довольно коротко: "Нет слов".

Кто такой Брайан Мэй

75-летний музыкант группы Queen. Мэй является одним из величайших гитаристов. Именно он стал соавтором множества культовых песен коллектива.

Видео дня

С 2010 года Брайан активно занимается благотворительностью, является соучредителем фонда по защите животных. К слову, имя фонда носит название одной из песен группы Queen - "Save Me".

Титул рыцаря Мэйю был присвоен и за достижения в сфере музыки, и за активную жизненную позицию.

Реакция соцсетей

"Вы так прекрасно выглядите, сэр Брайан! Очень красивый рыцарь в такой заслуженный день"

"Это должно было случиться давным-давно. Спасибо за все, что вы сделали для музыки и защиты прав животных во всем мире"

"Поздравляю, сэр Брайан Гарольд Мэй!! Я так рада за вас и так горжусь вами! Спасибо за все, что вы сделали и продолжаете делать для всех нас, для науки и дикой природы Британии! Любви и уважения вам в этот особенный день!"

Напомним, Джоффри из "Игры престолов" рассказал, как пережил воздушную тревогу в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: