В связи с военными действиями многие артисты покинули страну, но продолжают ее поддерживать.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину многие вынужденно покинули свои дома. Украинские артисты, которые покинули свою Родину, продолжают поддерживать ее как могут - концертами, пожертвованиями, волонтерством.

Настя Каменских и Потап

Еще за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину артисты взяли своих мам и улетели отдыхать в Испанию. Поклонники осудили их за отпуск в такое непростое время, однако NK всеми силами старается поддерживать свою страну. Например, недавно она выступила на Latin American Music Awards с хитом "Black Eyed Peas".

Потап также несет оборону на информационном фронте. Он регулярно колко высказывается в адрес своих экс-коллег-путинистов и рассказывает своим фанатам со всего мира правду о войне в Украине.

Надя Дорофеева

Певица, которая в марте объявила о расставании со своим мужем Владимиром Дантесом, уехала из Украины.

Постоянного места проживания за границей еще не нашла, так как постоянно гастролирует с благотворительными концертами, выручку от которых отправляет на помощь своей стране.

"Я уже была и в Будапеште, и в Лиссабоне, и в Барселоне. Где я только не была", - рассказала Надя.

Тина Кароль

Певица после 24 февраля выехала в Польшу. Однако там она не опустила руки - выходит на митинги в поддержку Украины и выступает на благотворительных концертах, поддерживая армию и беженцев финансово.

Джамала

Певица практически в первые дни после полномасштабного вторжения РФ в Украину уехала с детьми в Турцию. Решение было принято после того, как она несколько дней пряталась от бомбежек на паркинге. Когда поняла, что так дальше продолжаться не может, решила вывезти детей в безопасное место.

"Сначала мы не планировали выезжать из Украины, но ситуация менялась каждый час", - прокомментировала певица в интервью программе "Зірковий шлях".

Несмотря на то, что Джамала с детьми поселилась у родной сестры в Стамбуле, там она почти не бывает - гастролирует по Европе с благотворительными концертами для Украины. И она уже собрала 90 миллионов долларов.

Екатерина Репяхова

Жена Виктора Павлика с сыном уехала к родственникам в Израиль. Говорит, что поездку планировала еще до 24 февраля, и вернется несмотря на обстоятельства.

Илона Гвоздева

После того как оккупанты, обстреливая Ирпень, разрушили ее дом, хореограф вывезла своих детей в Италию.

"Каждое утро теперь начинается со звонка мужу и отцу, просмотра новостей. А вдруг мы победили и можно ехать домой…", - написала в своем Instagram-блоге Илона.

В Италии Гвоздева также поддерживает свою страну - там она пошла в церковь, где вместе с местными собирала продуктовые наборы для украинцев.

Слава Каминская

Экс-неангел Слава с детьми Леоном и Лаурой, а также со своей мамой уехала в Нидерланды. Несмотря на то, что за это на нее обрушилась волна хейта, Каминская поспешила ответить.

"Мне иногда очень стыдно, что я смогла выехать из этого ада, а многие остались в нем. Но как мать и дочь я не могла поступить иначе. Я очень хочу домой и верю в нашу победу. Иначе быть не может. Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим!", - написала Слава у себя в Instagram-блоге.

Напомним, Зеленская призвала страны запада дать Украине оружие.

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