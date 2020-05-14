Звезду фильма "А зори здесь тихие" обокрали перед смертью

Сиделку, которая работала в доме Мещеряковой, обвиняют в краже не в первый раз.

Российскую актрису театра и кино Аллу Мещерякову обокрали перед смертью.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Заявление в полицию подала дочь Мещеряковой Наталья. Это случилось буквально через несколько часов, как в квартиру умершей приехали медики, констатировавшие ее смерть. По мнению Натальи, актрису обокрала сиделка, похитившая 30 тысяч рублей и драгоценности.

Дочь актрисы и режиссера-документалиста Владимира Коновалова считает, что преступление произошло в период между 9 и 11 мая. Правоохранительные органы начали проверку.

Согласно данным телеканала, сиделку, которая работала в доме Мещеряковой, обвиняют в краже не в первый раз. Ее предыдущие клиенты оставили в интернете отрицательный отзыв, добавив, что она не вызвала скорую помощь, когда пожилому человеку стало плохо.

Как сообщал УНИАН, актриса театра и кино Алла Мещерякова скончалась в возрасте 77 лет. Наиболее известна она по роли в советском фильме "А зори здесь тихие".