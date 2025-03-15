Мужчина также поделился архивным фото с начала своей службы.

Известный украинский певец и лидер группы "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта рассказал, как пошел добровольцем на службу в первые дни полномасштабной войны.

Вчера, 14 марта, в День украинского добровольца мужчина решил вспомнить, как решил пойти в батальон "Реванш", чтобы защищать страну от врага. По словам Олега, это решение было достаточно сложным в его жизни.

"Это был третий день главного кипиша моей жизни, было немного страшно, но я понимал, что бежать никто никуда не будет. Так я попал в "Реванш". Спасибо, братья, за понимание и поддержку", - написал Михайлюта в своем Facebook и показал фото с начала своей службы.

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Певец добавил, что не хотел менять микрофрон на оружие и убивать врага. Однако обстоятельства заставили учиться новому делу и быть готовым защищать страну.

"Я не хочу никого убивать, но когда тебя хотят уничтожить, а ты хочешь жить, выбора у тебя не много, и ты идешь и учиться... Низкий поклон каждому добровольцу", - подчеркнул Олег.

Напомним, ранее стало известно, что украинскому актер-воину Геннадию Попенко предложили работу в ТЦК.

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