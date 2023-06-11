Сейчас особого заработка у актера нет.

Комик Евгений Кошевой рассказал, что во время полномасштабной войны в Украине не зарабатывает так как раньше. Поэтому уже больше года его семья живет на сбережения.

В интервью Славе Демину он пожаловался, что доход получает только с "Единого Квартала" и с YouTube-канала. А вот программа "Байрактар" делается сугубо за счет создателей.

Поэтому ему вместе с женой и двумя дочерьми приходится жить на те деньги, которые они заработали еще до большой войны.

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Кроме того, он рассказал, сколько звездное семейство тратит ежемесячно:

"Месяц на месяц не приходится. 2000 долларов – это стандартная сумма для семьи в шоу-бизнесе. Думаю так. Ну, 2100".

Чем известен Евгений Кошевой

Евгений Кошевой - украинский комедийный актёр. Один из актёров "Студии Квартал-95", ведущий "Чисто News", с 2012 года - член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха".

Кроме того, Кошевой снимался в таких фильмах как "8 первых свиданий", "Слуга народа", "Я, ты, он, она", "Любовь в большом городе" и других.

Напомним, ранее Кошевой рассказал о сложных отношениях с дочерью.

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