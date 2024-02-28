Она сожалеет, что надела неуместную одежду с российской символикой.

Американская певица Лора Перголицци, известная под сценическим псевдонимом LP, извинилась перед украинцами. После того, как она недавно оскандалилась в сети, надев худи с российским флагом, а ее концерт в Литве отменили из-за поддержки страны-агрессора, исполнительница пожалела за свое поведение.

Сегодня, 28 февраля, LP записала видеообращение в Instagram, где извинилась за свой необдуманый поступок.

"Я хочу извиниться перед своими друзьями и поклонниками в Украине, которых я обидела и которых задел мой необдуманный пост, в котором я благодарила некоторых российских фанатов за худи, которое они мне сделали, с моим логотипом и российским флагом. Я сожалею о своем равнодушии. Это была серьезная ошибка. Мне очень жаль. Я хочу дать понять, что я люблю и поддерживаю Украину и всегда буду это делать", - сказала певица в видео.

Артистка подчеркнула, что Украина достойно борется с врагом и нуждается в поддержке мира.

"Сейчас, когда исполнилось два года полномасштабного вторжения, Украина нуждается в поддержке больше, чем когда-либо. Моим месседжем есть и всегда будет любовь и поддержка украинского народа. Прими мои извинения, Украина. Мне искренне жаль, пожалуйста, знайте, что я всегда забочусь, люблю и поддерживаю вас. Надеюсь, что вы меня простите. Слава Украине", - добавила LP.

Что известно о певице LP

Певица LP начала свою карьеру в 2001 году и писала песни для Рианны и Кристины Агилеры.

В сентябре 2015 года вышла композиция "Lost on You", которая сделала ее известной. Сингл занял первую позицию в хит-парадах многих странах.

С начала войны она неоднократно поддерживала украинцев и даже на концерте подняла флаг Украины.

Напомним, ранее Любовь Успенская объяснила, почему поддержала Россию.

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