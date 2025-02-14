'Эпоха великих открытий еще не закончилась, и Украина станет их частью', - ведущий Максим Сухенко

Продюсер и ведущий программы "Затерянный мир" (2+2), новый сезон которого стартует 17 февраля, и марафона "Единые новости" Максим Сухенко в интервью УНИАН рассказал о вызовах во время войны, адаптации к современным реалиям и изменениях запросов телезрителей.

Ведущий Максим Сухенко в интервью УНИАН также раскрыл подробности новых увлекательных выпусков "Затерянного мира": об уникальном полете рейса 243 авиакомпании "Алоха", который изменил историю гражданской авиации, о возможностях современного туризма, как выжить в открытом океане без связи и провизии и открытии племен Амазонки, которые ранее не контактировали с цивилизацией...

Чем новый сезон "Затерянного мира" будет отличаться от предыдущих и в чем его эксклюзивность?

До большой войны это был больше развлекательный проект. Во время полномасштабного вторжения мы смогли перезапустить его, показывали тыл во время войны, нашу общую борьбу, героические поступки и достижения украинцев в различных областях. Сейчас мы пытаемся найти такую очень странную вещь в наших реалиях, как "нормальность" во время войны. После ознакомления с утренними новостями люди хотят немного отвлечься. Вот мы предлагаем им окунуться в поиски себя в этом бурном мире: что нас окружает, какое будущее строим и как влияем на мир.

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Ранее Российская империя, а затем и Советский Союз очень старательно навязывали украинцам легенды, уничтожали наши корни, стирая наше прошлое, достижения наших предков и их влияние на мир. Оказывается, они делали много интересных вещей. В частности, и Антарктиду открывали, за что члены первой британской экспедиции получили отдельную награду от королевы.

В новых выпусках мы расскажем об увлекательных путешествиях, операциях по спасению, о поисках неизведанного, открытиях будущего и новых возможностях туризма, о которых раньше и мечтать было невозможно. Сейчас космический туризм стал реальной историей. Так же как и глубоководный: можно заказать номер в подводном отеле. Жизнь не стоит на месте, в мире еще много неизведанного и мы будем его раскрывать, показывать истории невероятных людей и процессов, которые не может объяснить наука. Эпоха великих открытий еще не закончилась. И эти открытия будут иметь большое влияние на развитие Украины после победы.

Как изменились запросы телезрителя во время полномасштабной войны? Какому контенту сейчас отдают предпочтение?

Зритель стремится к условной нормализации просмотра телевидения. Это означает, что утром люди мониторят новости, чтобы понять, что где произошло, как движется фронт, проверяют угрозы. Если ничего чрезвычайного не происходит, то люди не хотят жить в информационном поле войны 24/7, как это было в начале полномасштабного вторжения. Они в течение дня выбирают нейтральный контент, развлекательный, о чем свидетельствуют рейтинги. А вечером зритель снова возвращается к новостным блокам.

Как изменились вы, как продюсер, как человек за это время?

Об этом лучше спросить у людей, с которыми я работаю. Мне кажется, мы все стали больше ценить друг друга, команду, потому что телевидение - это командная игра. Конечно, мы переживаем за каждого, поддерживаем... Для меня в приоритете сохранить людей.

Много ваших коллег сейчас на фронте?

Подавляющее большинство технических работников, операторы, режиссеры, на фронте. Коллеги и воюют, и работают как журналисты, выезжают на передовые позиции. К сожалению, у нас тоже есть потери в команде. Недавно узнали, что наш коллега, которого долгое время считали пропавшим без вести, был убит россиянами почти полгода назад. Конечно, мы поддерживаем, организуем сборы. Но такие истории я не хотел бы делать публичными.

Удалось ли вам адаптироваться к жизни и работе в этих реалиях войны?

Я даже не знаю можно ли это назвать адаптацией, но мы вынуждены это делать, продолжать работать, обеспечивать семью. Конечно, у нас есть алгоритмы действий, что делать во время тревог, как дети должны вести себя при обстрелах дома или в школе. Даже после очередной страшной ночи, жестокого удара баллистическими ракетами по мирному Киеву, все утром собираемся и идем по своим делам. Утром на улице случайно услышал разговор двух уборщиц, которые обсуждали, что это было "орешник" или "нормальная баллистика". Такова наша реальность, к сожалению.

Что вам помогает держаться?

Мне лично помогает функциональность, когда что-то делаешь и это приносит результат. Люди, вовлеченные в процессы большой борьбы на разных направлениях. Несмотря на все, ставлю цели и двигаюсь вперед. Я все время должен что-то делать, иначе не знаю, как выдерживать психологически.

Война продолжается и на информационном фронте. В какой стадии она сейчас? Изменилась ли она по сравнению с тем, как было в начале полномасштабного вторжения?

Мне кажется, мы расслабились и стали более уязвимыми к триггерным темам. Боюсь, что критика друг друга, действующей власти, военно-политического руководства и военных может привести к внутренним конфликтам, которые враг с радостью будет разжигать, чтобы разрушать Украину изнутри.

Российские пропагандисты, к сожалению, учат украинскую ментальность. Они поняли, что не надо ничего придумывать, надо бить по больным местам: коррупция, справедливость, какая-то очередная измена. Они используют эмоциональную нестабильность общества, истощенного войной.

Как не поддаваться на манипуляции и различать информационные вбросы?

Если коротко, лично для себя я вижу ответ в двух компонентах. Это условные ЛОМы и факты. Социальные медиа создают не просто мир полуправды, а мир миллионов разных правд. Мы сами формируем себе друзей, подписываемся в социальных медиа на определенные каналы, пользователей, которые рассказывают о близких для нас темах, формируем свой информационный пузырь, свою правду. Людям из разных информационных полей очень сложно услышать друг друга, потому что каждый уверен в своей правоте.

Поэтому я советую в любой новости искать первоисточник, выяснять, что это за источник, какое это издание, можно ему доверять или это очередная российская помойка. Это легко можно проверить за несколько минут в телефоне. Принимать во внимание мнения профессиональных экспертов в конкретных областях, а не тех, кто "знает" ответы на все вопросы. Не доверять ярким эмоциональным заголовкам.

Я всегда говорю студентам в университете: кто-то победил и кто-то сказал, что он победил - это совершенно разные вещи, которые часто даже не пересекаются.

Кроме того, в информационное пространство периодически затягивают "хороших русских", интервью с ними, или наших известных людей им. Как относитесь к интервью Потапа Юрию Дудю?

Я не смотрел это интервью. У меня нет три с половиной часа лишнего времени, чтобы тратить его на вещи, которые не принесут никакой пользы и точно не обогатят мое мировоззрение. Прочитал коротко об этом, понял, что это очередная попытка уклониста себя оправдать. Больше ничего я там не увидел. Вообще не понимаю, зачем это тянуть в наше информационное пространство, как и любой российский контент. Есть очень много интересных авторов, программ, фильмов, стендаперов американских, европейских... Для меня лично "хорошие русские" воюют против Путина, остальные - имперцы, которых я категорически вычеркнул из своей жизни. И ничего не потерял.

Учитывая нынешнее положение дел в Украине, каким вы видите будущее для Украины?

Все очень зависит от того, когда закончится война. У нас есть крутые экономические перспективы. Уверен, что впереди нас ждет мощный скачок развития ІТ, медицины, технических инноваций... Но Украина не будет такой, как она была до большой войны. Перед нами есть ряд серьезных вызовов. Работать надо всем и очень много.

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