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Сексуальная Эмили Ратаковски показала стройную фигуру в мини-бикини (фото)

09:14, 15 июля 2020
Звезды
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Ратаковски отдохнула на пляже / Instagram Эмили Ратаковски

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски попозировала в откровенном бикини собственного бренда нижнего белья Inamorata.

Instagram Эмили Ратаковски

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Фото появились в ее Instagram.

На размещенном фото 28-летняя Ратаковски запечатлена в черном откровенном купальнике, обнажающем ее живот и подчеркивающем грудь.

У Эмили распущены волосы, взгляд направлен вниз, а на заднем фоне видны другие люди, отдыхающие на пляже.  

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски