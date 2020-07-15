Сексуальная Эмили Ратаковски показала стройную фигуру в мини-бикини (фото)
09:14, 15 июля 2020Звезды
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На размещенном фото 28-летняя Ратаковски запечатлена в черном откровенном купальнике, обнажающем ее живот и подчеркивающем грудь.
Ратаковски отдохнула на пляже / Instagram Эмили Ратаковски
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски попозировала в откровенном бикини собственного бренда нижнего белья Inamorata.
Instagram Эмили Ратаковски
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Фото появились в ее Instagram.
На размещенном фото 28-летняя Ратаковски запечатлена в черном откровенном купальнике, обнажающем ее живот и подчеркивающем грудь.
У Эмили распущены волосы, взгляд направлен вниз, а на заднем фоне видны другие люди, отдыхающие на пляже.
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