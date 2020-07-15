Сексуальная Эмили Ратаковски показала стройную фигуру в мини-бикини (фото)

На размещенном фото 28-летняя Ратаковски запечатлена в черном откровенном купальнике, обнажающем ее живот и подчеркивающем грудь.

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски попозировала в откровенном бикини собственного бренда нижнего белья Inamorata. Читайте такжеТина Кароль в эффектном красном платье показала пышную грудь в откровенном декольте (фото) Фото появились в ее Instagram. На размещенном фото 28-летняя Ратаковски запечатлена в черном откровенном купальнике, обнажающем ее живот и подчеркивающем грудь. У Эмили распущены волосы, взгляд направлен вниз, а на заднем фоне видны другие люди, отдыхающие на пляже. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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