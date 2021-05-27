Певица потрясающе выглядит на новом фото.

Популярная певица, которая была участницей женского трио "ВИА Гра", Миша Романова позировала в черном мини-платье.

Соответствующий кадр она обнародовала на своей страничке в Instagram.

На фото она предстала в коротеньком платье с ярким акцентом на поясе. Также она добавила босоножки на шпильке. В таком образе девушка выглядит потрясающе. Сложно не обратить внимание на ее стройные ножки.

"Просто любовь", "Ты такая классная", "Неземная", "Очень красиво и стильно", - комментируют фолловеры.

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Автор: Диана Могилевич