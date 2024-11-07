Они долгое время были в дружеских отношениях.

Украинская певица и бывшая участница дуэта "Алиби" Анна Завальская рассказала об угрозах от Александра Цекало.

По словам артистки, в группу приходило много предложений о сотрудничестве в РФ. Всегда те переговоры вел отец певиц, который был продюсером "Алиби". Однако единственным, с кем девушки общались лично был экс-супруг изменницы Лолиты - Цекало.

"Он "влюбился" в нас, как в проект, видел, как мы работаем, мы общались. Это все было в Киеве, не в Москве. Он сказал в шутку, что мы виноваты в том, что он снова захотел заниматься шоу-бизнесом. Цекало приглашал нас на "Песню года", он вел ее с Иваном Ургантом. Как-то он так "горел" нами, он включил этого продюсера, и это при том, что папа очень корректно позволял это общение", - рассказала Анна в интервью журналистке Алине Доротюк.

Однако эта дружба и сотрудничество закончилась после одной истории. По словам Завальской, Александр предложил использовать песню их группы в своем новом российском фильме. Более того, мужчина потребовал, чтобы эту композицию исполняли другие артисты. Однако такое решение их возмутило.

Тогда отец певиц отметил, что только "Алиби" должны петь собственную песню и никто другой. Цекало не понравилось такое условие и он начал угрожать.

"Это была такая эмоция: "А вы вообще понимаете, кому вы отказываете?" После этого наши отношения разорвались, и он сказал: "Я сделаю все, чтобы вас не было в России". Мы сказали: "Ну, класс". А он говорит: "А что вам остается, гастролировать по всем трем городам Украины?". Нас это очень возмутило тогда. Мы поняли, что никто так не будет с нами разговаривать, и никто не будет нам рассказывать, что надо делать".

Что известно об Александре Цекало

Он родился в Киеве, но много лет прожил в стране-агрессоре и строил там свою карьеру. После начала полномасштабной войны Цекало публично не высказывал свою позицию. Но, по словам акора Виктор Андриенко, мужчина уехал в Америку, проклял РФ и продал все свое имущество там.

Напомним, ранее звезда "Дизель Шоу" высказался о беглеце Антоне Лирнике, который жил в РФ.

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