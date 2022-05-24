Екатерина с маленьким сыном Мишей покинула Украину практически сразу после полномасштабного вторжения РФ.

Блогер, концертный директор и жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова вернулась в Украину. С маленьким сыном Мишей и мамой она пребывала в Израиле у своей сестры. Туда Катя отправилась практически сразу после того, как РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины и начала бомбить мирные города. Репяхова уточнила, что поездка была плановой.

Виктор Павлик в это время оставался на Родине и поддерживал бойцов ВСУ концертами.

Сейчас Катя с сыном вернулась в Украину и оповестила об этом в своем блоге.

"2 месяца разлуки и наша семья снова вместе. Навсегда", - написала Репяхова в Instagram.

Напомним, недавно Репяхова перепугалась из-за недуга сына. У малыша сильно болело колено, поэтому они были вынуждены обратиться к врачам.

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