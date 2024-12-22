Во время своего выступления на концерте группы "Фактично сами" Екатерина Павленко удивила публику неожиданным поступком. Она поцеловала девушку из фан-зоны, которую на плечах держал парень, чтобы та могла дотянуться до певицы.
Видео с поцелуем опубликовала волонтер Олеся Корженевская с подписью:
"Неожиданный поворот на концерте старичуль "Фактически сами".
Екатерина Павленко не прокомментировала этот инцидент и не раскрыла личность девушки.
В социальных сетях реакция на поцелуй была неоднозначной. Одни поклонники поддержали певицу, другие же поинтересовались, не каминг-аут ли это.
Реакция соцсетей:
- "Поцелуй девушек - это как-то так нежно, красиво, эстетично"
- "Красиво получилось! Это что, каминг-аут?"
"Если бы меня поцеловала Екатерина, я бы вышла оттуда беременная"
"Это что, каминг-аут?"
"Это конечно очень мило, но эта девушка как будто сидит на плечах у другой девушки"
"Эх, хотел бы на этот концерт, но в отпуск не пустили"
"Это здорово!"
"Чувственно!"
"Поцелуй девушек - это красиво!"
"Интересно за этим наблюдать!"
Напомним, Екатерина Павленко едва не сорвала платье с KRUTЬ в финале Нацотбора.