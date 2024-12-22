Этот поступок очень удивил фанатов.

Во время своего выступления на концерте группы "Фактично сами" Екатерина Павленко удивила публику неожиданным поступком. Она поцеловала девушку из фан-зоны, которую на плечах держал парень, чтобы та могла дотянуться до певицы.

Видео с поцелуем опубликовала волонтер Олеся Корженевская с подписью:

"Неожиданный поворот на концерте старичуль "Фактически сами".

Екатерина Павленко не прокомментировала этот инцидент и не раскрыла личность девушки.

В социальных сетях реакция на поцелуй была неоднозначной. Одни поклонники поддержали певицу, другие же поинтересовались, не каминг-аут ли это.

Реакция соцсетей:

"Поцелуй девушек - это как-то так нежно, красиво, эстетично"

"Красиво получилось! Это что, каминг-аут?"

"Если бы меня поцеловала Екатерина, я бы вышла оттуда беременная"

"Это что, каминг-аут?"

"Это конечно очень мило, но эта девушка как будто сидит на плечах у другой девушки"

"Эх, хотел бы на этот концерт, но в отпуск не пустили"

"Это здорово!"

"Чувственно!"

"Поцелуй девушек - это красиво!"

"Интересно за этим наблюдать!"

Напомним, Екатерина Павленко едва не сорвала платье с KRUTЬ в финале Нацотбора.

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