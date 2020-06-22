После смертельного ДТП Ефремова вырежут из сериала, где он играет главную роль

Съемки стартовали еще до начала пандемии коронавируса.

Российского актера Михаила Ефремова из-за смертельного ДТП уберут из сериала «Вампиры средней полосы», где он играет главную роль.

Читайте такжеСемья погибшего в ДТП с российским актером Ефремовым не приняла извинения (видео)Как передает ТСН, об этом рассказал другой актер Дмитрий Лысенков, который также задействован в проекте.

Известно, что съемки фильма стартовали еще до начала пандемии коронавируса. Теперь же серии, в которых снялся Ефремов, переснимут с другим актером.

«Жду, пока мы начнем переснимать «Вампиров средней полосы». Продюсерами было принято решение, что работу мы доделаем, но без Михаила Олеговича. Утвердят другого артиста. Но надо дождаться холодной поры года – без зелени. Тогда и начнем снимать натуру», – заявил Лысенков.

Вместе с тем две полнометражные ленты «Вратарь галактики» и «Конек Горбунок» с участием Ефремова планируют к премьере и, более того, их планируют транслировать в США.

Ранее УНИАН писал, что виновного в смертельном ДТП Ефремова признали вменяемым.

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