Виновного в смертельном ДТП Ефремова признали вменяемым

Актера осмотрели психолог, психиатр и невролог.

Российского актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом в связи со смертельным ДТП, признали вменяемым.

Читайте также"Предал я всех": Ефремов попросил прощения за смертельное ДТП (видео)Как сообщает Telegram-канал Mash, актера возили на судебно-психиатрическую экспертизу в одну из больниц.

«Его осмотрели психолог, психиатр и невролог. Михаил был вежлив, вёл себя корректно, находился в депрессивном состоянии. Наркотической зависимости не отрицал, рассказывал о регулярных загулах. Что случилось в вечер смертельного ДТП, почти не помнит», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что заключение выдали сразу, в стационар отправлять не стали, так как диагноз был очевиден.

Ранее УНИАН писал, что 8 июня пьяный Михаил Ефремов за рулем джипа выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Водителя этого автомобиля Сергея Захарова госпитализировали, однако в больнице он умер.

Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы по части 4 статьи 164 «Нарушение правил дорожного движения, что привело по неосторожности к смерти человека, совершенное в состоянии опьянения».

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