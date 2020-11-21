Фото было сделано во время съемок фильма Спайка Ли под названием "Кровавое лето Сэма".

Оскароносный голливудский актер Эдриен Броуди поделился с фанатами архивным снимком.

Читайте такжеЭдриен Броуди сыграет в триллере "Саламандра живет дважды"В своем Инстаграм актер выложил снимок 20-летней давности. Фото было сделано во время съемок фильма Спайка Ли под названием "Кровавое лето Сэма".

На снимке Броуди позирует вместе со своим коллегой Джоном Легуизамо. Они сидят на капоте автомобиля.

На Броуди надета футболка с изображением британского флага, а на его пальцах и шее - массивные украшения. "Ваш мальчик в 1999 году", - подписал снимок актер.

Кто такой Эдриен Броуди

Эдриен Броуди родился 14 апреля 1973 года в Нью-Йорке. Актер снялся более чем в 40 фильмах. Он стал самым молодым лауреатом награды Американской академии «Оскар» в категории «Лучший актер главной роли», получивший ее в 29 лет в 2003 году, а также второй американский актер в истории (после Кристофера Ламберта), удостоенный премии «Сезар» в категории «Лучшая мужская роль». Всемирную известность получил после роли польско-еврейского пианиста Владислава Шпильмана в фильме Романа Полански «Пианист».

Наиболее известные кинокартины с участием Броуди: «Тонкая красная линия» (1998), «Пианист» (2002), «Таинственный лес» (2004), «Пиджак» (2005), «Кинг-Конг» (2005) и телесериал «Острые козырьки». Также выступал в качестве продюсера в фильмах «Химера», «Джалло» и «Курьер».

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Автор: Ирина Погорелая