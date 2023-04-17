Фрик утверждает, что он говорил с людьми Медведчука.

Российский фрик Никита Джигурда заявил, что ему "предлагали" стать президентом Украины. Из-за этого он якобы не отказывался от украинского гражданства.

В эфире российского радио "КП" Джигурда утверждал, что это якобы происходило в 2013 году. С ним говорили люди из окружения "кума Путина" Виктора Медведчука. По словам Джигурды, это было до сериала "Слуга народа".

"Как раз в 2013 году я встречался с людьми Виктора Медведчука и мне на уровне СБУ, только тех, кто за РФ, было предложено стать кандидатом в президенты Украины. До Зеленского, еще не было сериала, его раскручивали англосаксы", - заявил фрик.

Видео дня

На этом "признания" Джигурды не закончились. Он утверждал, что якобы поэтому тогда отказывался получать российское гражданство. Путинист согласился на предложение Медведчука и был уверен, что у него все получится.

Скандальный фрик всерьез верил в то, что может стать президентом. Джигурда даже пытался создать себе "имидж". Он рассказал, что выступал с группой и пел украинские песни. Помимо этого путинист вспомнил о Майдане и заявил, что там он пел "свою версию" гимна.

Напомним, ранее Джигурда, который поддерживает путинскую агрессию, посетил временно оккупированную Волноваху. Там он зачитал свои "патриотические" стишки.

Вас также могут заинтересовать новости: