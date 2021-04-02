Поклонники в восторге от того, как выглядит 51-летняя Джей Ло.

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес отправилась на отдых и съемки в Доминикану вместе с детьми. Она очаровала фанатов своими вдохновляющими фото оттуда.

Читайте такжеЖгучая Джей Ло показала аппетитные формы в монокиниСоответствующие снимки опубликованы в Instagram знаменитости.

Так, на свежих кадрах 51-летняя звезда позировала в порванном свадебном платье, чулках и грубых ботинках на шнуровке. Судя по всему, это кадр со съемок фильма "Брак по залету".

"Сидя у моей любимой лагуны", - подписала серию фото Лопес.

Кто такая Дженнифер Лопес

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. Сначала она выступала в качестве танцовщицы в составе группы Fly Girl.

В качестве певицы Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On the 6.

В ее фильмографии на сегодня насчитывается более 30 картин.

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Автор: Ольга Робейко