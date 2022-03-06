Она исполнила песню, написанную о геноциде своего народа, с которой победила в Евровидении-2016.

Украинская певица, крымско-татарского происхождения победительница Евровидения-2016 Джамала эмоционально выступила в финале Нацотбора на Евровидение 2022 года в Германии.

Она стала приглашенной гостьей немецкого нацотбора.

В телеграмм-канале Muzvar опубликовали видео выступления Джамалы, где она рассказала о событиях в Украине и поблагодарила за поддержку.

"На самом деле, мне бы сегодня очень хотелось быть на этом невероятном шоу и представлять свою песню, но сегодня я представляю не просто свое творчество, а представляю голоса тысяч женщин, тысяч детей, которые в этот момент находятся в бомбоубежищах, которые не могут быть здесь и видеть это шоу даже по телевидению. Я очень благодарю вас за флаги, я очень благодарю за эту поддержку. Я думаю, что это очень поднимет дух в Украине", – заявила певица. — "Мне очень хочется, чтобы вся Европа услышала, что это не просто война в Украине. Это война, происходящая в сердце Европы. И мне очень хочется, чтобы мы не стояли в стороне, не смотрели, что там стреляют, чтобы мы действительно были причастны к тому, чтобы помочь всем нам остановить эту войну, остановить эту агрессию. Это единственное, что я могу - петь и говорить об этом, сделать хотя бы что-то, чтобы предотвратить это".

Для выступления певица выбрала песню "1944", написанную о депортации и геноциде крымских татар. Во время выступления певица сдерживала слезы.

Позже в своем Instagram певица опубликовала пост, где рассказала, что своими выступлениями и интервью ведет информационную войну против агрессора. Также Джамала добавила, что во время выступлений в Германии и Румынии зрители будут отправлять SMS-сообщения. Деньги, собранные благодаря им, будут переданы украинской армии. Певица сообщила, что после выступления в Берлине ей удалось собрать для защитников Украины 67 млн евро.

Напомним, 28 февраля Джамала вместе с двумя детьми покинула Украину в связи с начавшимся военным вторжением россии. Ее муж Бекир не уехал, поскольку в стране объявили военное положение и всеобщую мобилизацию в связи с продолжающейся уже 10 день войной.