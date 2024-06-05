Певица поделилась новой фотографией с малышом.

Популярная украинская певица Джамала, которая в конце мая в третий раз стала мамой, опубликовала новую фотографию с малышом. Артистка показала, как они проводят время в столице.

В своем Instagram исполнительница порадовала поклонников новой порцией семейного контента. Джамала вместе с сыном Алимом Сеит-Бекиром решила прогуляться по столице и посетила одно из киевских кафе.

Знаменитость выбрала для прогулки голубую футболку и джинсовую кепку. Лицо мальчика звезда не показала. Он лежал в коляске, на которую Джамала положила белую накидку.

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"Я практически на Бали", - лаконично подписала фотографию с сыном певица.

К слову, исполнительница в браке с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым родила еще двоих детей. Сейчас супруги воспитывают трех мальчиков: 6-летнего Эмира-Рахмана, 3-летнего Селима-Гирая и новорожденного Алима. Джамала часто делится фотографиями детей в соцсетях и недавно показала заметно подросших старших сыновей.

Напомним, ранее многодетная мамочка Джамала показала трогательные моменты с выписки из роддома. Она поделилась реакцией старших сыновей на новорожденного Алима.

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