Джиджи и Белла Хадид / фото instagram.com/bellahadid
Известная американская супермодель Белла Хадид поделилась редкими снимками со старшей сестрой Джиджи Хадид.
Фото девушка опубликовала в своем Instagram.
На снимках они запечатлены в разных возрастах.
Джиджи и Белла Хадид / фото instagram.com/bellahadid
Джиджи и Белла Хадид / фото instagram.com/bellahadid
Накануне также преуспевшая в модельном бизнесе Джиджи Хадид отмечала свое 26-летие.
Джиджи и Белла Хадид / фото instagram.com/bellahadid
«Я бы не смогла прожить эту жизнь без тебя. Спасибо за все, чему ты меня научила, и за то, что всегда поддерживаешь меня… Я так сильно тебя люблю», - отметила Белла в подписи к одной из серий снимков.
Джиджи и Белла Хадид / фото instagram.com/bellahadid
Джиджи и Белла Хадид / фото instagram.com/bellahadid
Джиджи и Белла Хадид / фото instagram.com/bellahadid
Джиджи и Белла Хадид / фото instagram.com/bellahadid
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