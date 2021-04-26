Известная американская супермодель Белла Хадид поделилась редкими снимками со старшей сестрой Джиджи Хадид.

Фото девушка опубликовала в своем Instagram.

На снимках они запечатлены в разных возрастах.

Накануне также преуспевшая в модельном бизнесе Джиджи Хадид отмечала свое 26-летие.

«Я бы не смогла прожить эту жизнь без тебя. Спасибо за все, чему ты меня научила, и за то, что всегда поддерживаешь меня… Я так сильно тебя люблю», - отметила Белла в подписи к одной из серий снимков.