Джиджи и Белла Хадид / фото instagram.com/bellahadid

Известная американская супермодель Белла Хадид поделилась редкими снимками со старшей сестрой Джиджи Хадид.

Фото девушка опубликовала в своем Instagram.

На снимках они запечатлены в разных возрастах.

Джиджи и Белла Хадид / фото instagram.com/bellahadid
Джиджи и Белла Хадид / фото instagram.com/bellahadid

Накануне также преуспевшая в модельном бизнесе Джиджи Хадид отмечала свое 26-летие.

Джиджи и Белла Хадид / фото instagram.com/bellahadid

«Я бы не смогла прожить эту жизнь без тебя. Спасибо за все, чему ты меня научила, и за то, что всегда поддерживаешь меня… Я так сильно тебя люблю», - отметила Белла в подписи к одной из серий снимков.

Джиджи и Белла Хадид / фото instagram.com/bellahadid
Джиджи и Белла Хадид / фото instagram.com/bellahadid
Джиджи и Белла Хадид / фото instagram.com/bellahadid
Джиджи и Белла Хадид / фото instagram.com/bellahadid

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Автор: Катерина Шварц