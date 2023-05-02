Киев музыканты покинули на поезде. В момент отправления на вокзале символично включили композицию "Heart of Steel".

Дуэт TVORCHI, который в этом году представляет нашу страну на Евровидении, отправился в Ливерпуль. Артисты поездом выехали из Киева в Польшу, а оттуда полетят в Великобританию на самолете.

В сети показали трогательные кадры, сделанные во время отправления поезда. На вокзале символически включили песню "Heart of Steel" - именно с ней артисты будут покорять самую престижную сцену Европы.

"Пожелал ребятам удачи на "Евровидении" в Ливерпуле. TVORCHI уже отправились в путешествие, чтобы представить нашу страну на конкурсе", - прокомментировал министр культуры Александр Ткаченко, который провожал артистов.

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Когда и где пройдет Евровидение

Отметим, Евровидение состоится в Ливерпуле от имени Украины. Великобритания принимает музыкальный конкурс вместо нашей страны, поскольку именно их представитель в прошлом году занял второе место.

Первый полуфинал запланирован на 9 мая, второй - 11 мая. Гранд-финал, в котором и выступят TVORCHI, состоится 13 мая.

Напомним, букмекеры "подвинули" Украину с первого места в списке вероятных победителей Евровидения этого года.

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